il ritorno di Ficarra & Picone su Netflix con “Sicilia Express”. Il duo comico siciliano formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone si prepara a tornare sulla piattaforma di streaming con una nuova produzione originale. Dopo il successo della serie “Incastrati”, i due artisti sono pronti a presentare “Sicilia Express”, una comedy in cinque episodi che promette di coinvolgere il pubblico grazie alla loro comicità unica e al racconto di tematiche legate alla Sicilia. la trama e le anticipazioni di “sicilia express”. “Sicilia Express” narra la storia di Salvo e Valentino, due infermieri originari della Sicilia che lavorano a Milano, ma mantengono un forte legame con le proprie radici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ficarra e Picone debutto su Netflix: la nuova serie comedy dal 5 dicembre