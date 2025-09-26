Ficarra e Picone debutto su Netflix | la nuova serie comedy dal 5 dicembre
il ritorno di Ficarra & Picone su Netflix con “Sicilia Express”. Il duo comico siciliano formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone si prepara a tornare sulla piattaforma di streaming con una nuova produzione originale. Dopo il successo della serie “Incastrati”, i due artisti sono pronti a presentare “Sicilia Express”, una comedy in cinque episodi che promette di coinvolgere il pubblico grazie alla loro comicità unica e al racconto di tematiche legate alla Sicilia. la trama e le anticipazioni di “sicilia express”. “Sicilia Express” narra la storia di Salvo e Valentino, due infermieri originari della Sicilia che lavorano a Milano, ma mantengono un forte legame con le proprie radici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ficarra - picone
"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone
Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip
VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere
Ficarra e Picone - fanpage - facebook.com Vai su Facebook
Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif protagonisti con GB22 di ‘Io mi rifiuto’ - X Vai su X
Ficarra&Picone tornano su Netflix: dal 5 dicembre la nuova serie comedy del duo - Dopo Incastrati, i due comici siciliani tornano su Netflix con una nuova serie comedy intitolata Sicilia Express. Lo riporta tvblog.it
Sicilia Express: Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip - Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express. comingsoon.it scrive