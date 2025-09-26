Ficarra e Picone debutto su Netflix | la nuova serie comedy dal 5 dicembre

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il ritorno di Ficarra & Picone su Netflix con “Sicilia Express”. Il duo comico siciliano formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone si prepara a tornare sulla piattaforma di streaming con una nuova produzione originale. Dopo il successo della serie “Incastrati”, i due artisti sono pronti a presentare “Sicilia Express”, una comedy in cinque episodi che promette di coinvolgere il pubblico grazie alla loro comicità unica e al racconto di tematiche legate alla Sicilia. la trama e le anticipazioni di “sicilia express”. “Sicilia Express” narra la storia di Salvo e Valentino, due infermieri originari della Sicilia che lavorano a Milano, ma mantengono un forte legame con le proprie radici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

ficarra e picone debutto su netflix la nuova serie comedy dal 5 dicembre

© Jumptheshark.it - Ficarra e Picone debutto su Netflix: la nuova serie comedy dal 5 dicembre

In questa notizia si parla di: ficarra - picone

"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone

Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip

VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere

ficarra picone debutto netflixFicarra&Picone tornano su Netflix: dal 5 dicembre la nuova serie comedy del duo - Dopo Incastrati, i due comici siciliani tornano su Netflix con una nuova serie comedy intitolata Sicilia Express. Lo riporta tvblog.it

ficarra picone debutto netflixSicilia Express: Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip - Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express. comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ficarra Picone Debutto Netflix