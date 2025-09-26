Fiba Cup gli avversari della Una Hotels arrivano col contagocce

Servirà ancora un po’ di attesa prima di conoscere tutte le avversarie della Pallacanestro Reggiana nella prima fase della Fiba Europe Cup. I biancorossi sono stati inseriti nel girone J e, al momento, l’unica certezza è che dovranno vedersela con Digione (Serie A francese) e con la vincente dello ‘spareggio’ tra i croati del KK Cibona Zagabria e gli slovacchi del BC Prievidza. L’andata tra queste due squadre è terminata 91-83 per la formazione croata e il ritorno (vale la differenza canestri) è in programma mercoledì 1° ottobre. Per la quarta e ultima componente (che non sarà Chalon che ha battuto Mursia e si è qualificata per la ‘Bcl’) bisognerà aspettare i ripescaggi delle squadre eliminate da qualify round di Fiba Europe Cup che possiedono il miglior ranking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

