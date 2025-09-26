Dopo una gestazione più lunga del previsto, la Fiat 500 Hybrid è finalmente pronta a sbarcare sul mercato, segnando un importante ritorno alle radici per il “Cinquino”. Sebbene una versione ibrida fosse già a listino, questa nuova iterazione poggia sulle fondamenta modificate della piattaforma della 500 elettrica, lanciata nel 2020. Le due versioni coesisteranno, ma è la Hybrid che si candida a fare il grosso dei volumi di vendita. La nuova 500 Hybrid sarà assemblata a Mirafiori. Per l’occasione Fiat ha lanciato l’edizione speciale 500 Hybrid Torino. “Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di Fiat e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino”, ha dichiarato Olivier François, CEO di Fiat, aggiungendo che “La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiat 500 Hybrid torna alle origini. Debutta al Salone di Torino la nuova versione prodotta a Mirafiori