Festival dello Spirito | un pellegrinaggio tra fede storia e comunità

Una comunità in cammino sulla Via Romea Germanica. La seconda edizione del Festival dello Spirito proseguirà sabato 27 settembre con il pellegrinaggio “Camminare insieme sulla via della Speranza” che offrirà l’opportunità di condividere un’esperienza di incontro, preghiera e fraternità tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un concerto di Antonella Ruggiero per la seconda edizione del Festival dello Spirito

Spiritualità: diocesi Arezzo, dal 21 al 25 settembre il Festival dello Spirito 2025 con cinque settimane di fede, arte e dialogo - Cinque settimane di cammini, musica, arte e spiritualità: è il Festival dello Spirito 2025, in programma dal 21 settembre al 29 ottobre ad Arezzo e nel territorio diocesano. Secondo agensir.it

Torna il Festival dello Spirito. C’è anche Antonella Ruggiero - Convegni, cammini, concerti, arte e spiritualità scandiranno la seconda edizione di una rassegna ricca di eventi che, da domenica ... Si legge su lanazione.it