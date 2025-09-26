Festival del podcasting 2025
Il Festival del Podcasting celebra la sua decima edizione con un programma ricco e articolato che unisce eventi diffusi, dirette online, podcast live e momenti di networking, confermandosi il più grande appuntamento italiano dedicato all’audio digitale. Sotto la direzione artistica di Ester Memeo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Festival del Podcasting compie 10 anni, gli eventi tra Roma e Milano
Festival del Podcasting 2025, gli appuntamenti a Roma
«After Work Yell! Club», a Barletta evento speciale del Festival del Podcasting - Sabato 27 settembre una giornata dedicata alla voce, al racconto e alla comunità dei creator, tra workshop, panel tematici, open mic e registrazioni live ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
