Festival del calcio italiano presentato il libro dell' avvocato Vito Cozzoli L' anima sociale e industriale dello sport

Arezzo, 26 settembre 2025 – l valore dello sport non solo come disciplina, ma come leva sociale, culturale ed economica. Nell'ambito del “ Festival del Calcio Italiano”, andato in scena ad Arezzo, è stato presentato il libro dell'avvocato Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport”, edito da PiemmeMondadori, con la prefazione di Giuseppe Marotta. "Quando ho iniziato il mio lavoro nel mondo del calcio, accanto allo spogliatoio della squadra c'era il calzolaio - scrive Marotta nelle prime pagine del testo -. Oggi ci sono lo psicologo, il mental coach, il nutrizionista, il match analyze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival del calcio italiano, presentato il libro dell'avvocato Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport”

In questa notizia si parla di: festival - calcio

Serse Cosmi ad Arezzo per il Festival del calcio italiano

"L’uomo del fiume» ospite a Rigutino del Festival del calcio italiano. I suoi cinque anni in amaranto sono stati il fulcro della serata. I ricordi di Cosmi: "Qui mi sono trovato a casa»

Aurelio De Laurentiis al Giffoni Film Festival 2025: “O prendiamo delle decisioni concrete, oppure fra due o tre anni il calcio scompare”

Luciano #Spalletti al Festival del Calcio Italiano sui giovani talenti: “Nico #Paz straordinario ma ormai l’hanno visto già tutti. Mi piace molto Pio #Esposito: ha grandi potenzialità fisiche e tecniche. A maggio l’avevo già chiamato in Nazionale, ma purtroppo poi s - X Vai su X

L’ex ct azzurro ospite del Festival del calcio. Prima del dibattito al teatro di via Bicchieraia, ha ricevuto in omaggio il volume del Museo Amaranto dedicato al centenario del Cavallino - facebook.com Vai su Facebook

Festival del calcio italiano, presentato il libro dell'avvocato Vito Cozzoli “L'anima sociale e industriale dello sport” - Arezzo, 26 settembre 2025 – l valore dello sport non solo come disciplina, ma come leva sociale, culturale ed economica. Si legge su lanazione.it

Spalletti: "Napoli ancora da scudetto, ma speravo andasse diversamente: ora mi godo i tifosi e la cittadinanza" - Al Festival del Calcio Italiano in tour ad Arezzo, Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e Ct della Nazionale italiano, ha presentato il suo libro 'Il Paradiso esiste ma q ... msn.com scrive