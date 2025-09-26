’Festival dei Mulini Storici’ | domenica gran finale a Premilcuore
Con il concerto ‘ Squilli di tromba per un mulino ’, animato dal gruppo musicale ‘ I Musicanti di San Crispino ’, si chiuderà in allegria domenica alle 16 a Premilcuore, presso il Molino Biondi di Castel dell’Alpe, la rassegna 2025 ‘ Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici ’, organizzata da Ater Fondazione, insieme al Comune, alla Regione Emilia-Romagna e all’Associazione Italiana Amici Mulini Storici. I Musicanti di San Crispino, sorti a Modigliana alla fine Anni ’90, prendono il nome dal santo protettore dei calzolai, coloro che costruiscono le suole indispensabili ai calzari del musico errante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
