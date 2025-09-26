Festival Connessioni Codere con Villa Gaia per il Bistrot Letterario
Roma, 26 set. (Adnkronos) - La nuova edizione del Festival delle Connessioni torna a Rea, nel basso Oltrepò pavese, dal 28 settembre al 6 ottobre. L'evento si propone di creare nuove occasioni di confronto e prospettive per aiutare le donne e le loro imprese. Tra i tanti appuntamenti che animeranno il ricco calendario dell'iniziativa guidata da Isa Maggi, che con la casa di accoglienza Villa Gaia aiuta le donne in fragilità economica e sociale vittime di violenza a recuperare la propria dignità e progettare un futuro migliore, anche l'inaugurazione, sabato 4 ottobre, del nuovo Bistrot Letterario, un luogo che unisce il piacere della lettura e della convivialità in un contesto nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
