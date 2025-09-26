Festival Connessioni Codere con Villa Gaia per il Bistrot Letterario

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - La nuova edizione del Festival delle Connessioni torna a Rea, nel basso Oltrepò pavese, dal 28 settembre al 6 ottobre. L'evento si propone di creare nuove occasioni di confronto e prospettive per aiutare le donne e le loro imprese. Tra i tanti appuntamenti che animeranno il ricco calendario dell'iniziativa guidata da Isa Maggi, che con la casa di accoglienza Villa Gaia aiuta le donne in fragilità economica e sociale vittime di violenza a recuperare la propria dignità e progettare un futuro migliore, anche l'inaugurazione, sabato 4 ottobre, del nuovo Bistrot Letterario, un luogo che unisce il piacere della lettura e della convivialità in un contesto nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

festival connessioni codere con villa gaia per il bistrot letterario

© Iltempo.it - Festival Connessioni, Codere con Villa Gaia per il Bistrot Letterario

In questa notizia si parla di: festival - connessioni

Legami: una notte di musica e connessioni al Villa San Nicola Festival 2025

IMAGINE 2025: il Festival delle Connessioni Umane dal 2 al 6 settembre a Milano

Infanzia al centro, non a margine: il Festival Nidi Fioriti trasforma Milano in un laboratorio urbano di ascolto, cura e connessioni, tra “buona nascita”, sicurezza e “maternità non è un buco nel CV”

festival connessioni codere villaFestival Connessioni, Codere con Villa Gaia per il Bistrot Letterario - La nuova edizione del Festival delle Connessioni torna a Rea, nel basso Oltrepò pavese, dal 28 settembre al 6 ottobre. Scrive adnkronos.com

Codere Italia ancora dalla parte delle donne al Festival delle connessioni 2025 - Al Festival delle connessioni 2025 Codere supporterà la casa di accoglienza Villa Gaia per l’inaugurazione del Bistrot letterario. Segnala gioconews.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Connessioni Codere Villa