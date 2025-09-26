Feste medievale letture animate burattini visite guidate | torna la Farini social week

Giunge alla nona edizione la Farini social week - la Festa del quartiere Farini, che il servizio CittAttiva, grazie alla collaborazione di cittadini, organizzazioni e commercianti del territorio, organizza con piccole iniziative gratuite. Si parte sabato 27 settembre con la Fiera dell'economia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 6 e domenica 7 settembre a Fucecchio (FI) torna Salamarzana, la grande festa medievale che riporta la città alle sue atmosfere antiche con rievocazioni storiche, spettacoli e sapori d'altri tempi.

Predappio, via agli eventi: questa sera letture animate - L'edizione 2024 di 'Predappio vive l'estate' offre sei appuntamenti per adulti e famiglie, con eventi culturali e spettacoli per i più piccoli, organizzati in collaborazione con diverse realtà locali.

Feste e musiche. C'è il Carnevale medievale - L'evento, organizzato dall'Associazione Turistica Calenzano, prevede un corteo, spettacoli di fuoco e ...