Festa Roma omaggio a Non essere cattivo di Claudio Caligari

Roma, 26 set. (askanews) – A dieci anni dall’uscita, “Non essere cattivo” di Claudio Caligari torna sul grande schermo. La 20esima Festa del Cinema di Roma celebra il film cult del compianto regista con una proiezione speciale che vedrà riunito il cast. Un appuntamento che vuole essere un omaggio a un’opera divenuta simbolo di una generazione, ma anche un’occasione per ricordare la forza visionaria di Caligari e l’eredità che il suo cinema continua a trasmettere al pubblico di oggi. Il film sarà proiettato sabato 18 ottobre lla Casa del Cinema – ore 18.15 alla presenza del cast. “Non essere cattivo”, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’Amico, Roberta Mattei ritornerà nelle sale come evento speciale solo il 27-28-29 ottobre (distribuzione Adler Entertainment) L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

