Festa in Vigna alla Cantina Libera Lepre di Centumbrie

Perugiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa in vigna alla Cantina Libera Lepre di Centumbrie. Appuntamento per domenica 28 settembre, dalle 11.30 alle 17. Una giornata all’aria aperta tra filari e olivi per celebrare il vino, la convivialità e i sapori autentici dell’Umbria. Il programma prevede un buffet illimitato con porchetta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - vigna

“Comete come te”, una festa in vigna da Cristofanon Montegrande

Festa della vendemmia, il territorio ferrarese rientra nelle tre tappe in vigna

Solopaca, ieri l’aperitivo in vigna ha aperto la 46ª Festa dell’Uva

Libera la Festa - Quattro giorni di musica dal vivo, cultura indipendente e condivisione nel cuore della bergamasca, con il festival giunto alla 16esima edizione. Secondo ecodibergamo.it

Antonio Onorato live in vigna. Domani a Cantina Bello - Il primo sabato di luglio porta con sé l'inizio di un viaggio emozionale tra musica, vino e tramonti che sanno di estate piena. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Vigna Cantina Libera