La chiesa addobbata, le quattro "Porte Trionfali" pronte, il calendario delle iniziative definito, entra nel fine settimana clou a Trecella la Festa di Sant’Innocenzo 2025, il piccolo "Giubileo" del paese frazione di Pozzuolo Martesana. Si tiene ogni 25 anni, l’ultimo fu nel 2000, e commemora il dono delle reliquie del Santo alla comunità di Trecella, nell’anno 1875. Nel fine settimana, meteo permettendo, la grande disfida fra i rioni San Rocco, San Pietro, San Marco e Sant’Innocenzo, il palo della cuccagna, giochi di un tempo, momenti religiosi. Il culmine lunedì sera, con la processione con le reliquie del Santo, custodite nella Chiesa di San Marco Evangelista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa di Sant’ Innocenzo: "Nel cuore dei residenti"

