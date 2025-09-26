Prende il via questa sera la nuova edizione della Festa di San Michele di Bagnacavallo, che quest’anno apre un percorso triennale dedicato al tema del teatro, inteso come scena del mondo e linguaggio universale. Il tema dell’edizione 2025 è ’Scene e scenari’. La cerimonia inaugurale è in programma alle 18.30 al Teatro Goldoni con l’arrivo della parata dei bambini e delle bambine che avranno partecipato alle 17 al laboratorio di Atuttotondo Spettacoli ’Ti conosco mascherina’ al Giardino dei Semplici, guidati dalle artiste Angela e Francesca Zini, con la partecipazione di Andrea Marchi. All’inaugurazione interverranno il sindaco Matteo Giacomoni e la Giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa di San Michele: oggi si comincia