Festa di San Michele alla Verruca
E’ diventata ormai una piacevole tradizione - avviata dal 2019 - la festa che l’Associazione Culturale Il Mosaico, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza ogni anno nei pressi della rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e i ruderi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Festa patronale a Mesagne: tre serate di musica e tradizione. Chiude Michele Zarrillo
Deejay Godzi morto a Ibiza: Michele Nochese aveva 35 anni, si indaga per omicidio. Gli amici: «Picchiato dalla polizia dopo la festa»
Viabilità Stradale Festa Patronale "S. Michele Arcangelo" e "SS. Medici" In occasione dei festeggiamenti in memoria del Patrono S. Michele Arcangelo e dei SS. Medici, che avranno luogo da venerdì 26 a lunedì 29 settembre 2025, la viabilità stradale subirà al
Sabato torna la festa di San Michele Arcangelo sulla Verruca - Appuntamento sabato per la tradizionale festa dell'Associazione Culturale Il Mosaico tra messe, conferenze storiche, visite guidate e camminate sul monte. Come scrive msn.com
Benevento, festa di San Michele arcangelo: la Polizia celebra il suo patrono - Lunedì 29 ricorre la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, emblema della lotta quotidiana contro l'illegalità e simbolo di ... Da msn.com