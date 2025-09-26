Festa di fine estate a Borgo Santa Caterina negozi aperti e divertimento per ogni età

Borgo Santa Caterina (Bergamo). Dopo l’ottima riuscita degli eventi estivi, l’Associazione Commercianti di Borgo Santa Caterina propone, in collaborazione con il DUC – Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, la Festa di fine Estate dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sabato 27 settembre. Per concludere in bellezza l’estate del Borgo d’oro, Via Santa Caterina sarà chiusa delle ore 13.00 per allestire le numerose iniziative per grandi e piccini, in un pomeriggio di convivialità che darà vita a uno dei borghi storici più belli di Bergamo, coinvolgendo commercianti, hobbisti e le associazioni del Borgo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Festa di fine estate”, a Borgo Santa Caterina negozi aperti e divertimento per ogni età

