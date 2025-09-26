Festa delle moto d’epoca C’è la Brescia-Napoli Piazza invasa dai gioielli
Qualche goccia di pioggia non ha spento gli animi dei motociclisti arrivati in città per la prima tappa della " Brescia-Napoli ", manifestazione dedicata alle moto d’epoca che quest’anno compie dieci anni. Circa un centinaio le motociclette che hanno raggiunto in serata piazza del Popolo, dove era in programma il termine della prima giornata di gara e dove non potevano mancare anche tanti appassionati e curiosi in attesa dell’arrivo dei veicoli storici. Un bel percorso di 340 chilometri per questa tappa, che di filata ha portato i partecipanti da Brescia fino a Pesaro, dove da road-book (il programma di viaggio dei motociclisti) era prevista anche una sosta al Museo Benelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
