Festa della Transumanza | un weekend di tradizione mercatino e divertimento a Pont Canavese

Dopo qualche anno di pausa, torna a ottobre La Transumanza di Pont Canavese. L’ultima edizione si è svolta nel 2019, l’ultima prima che il mondo cambiasse. Ciò che è successo dopo ha interrotto la festa della transumanza ma non la tradizione che è andata avanti, ogni anno, in primavera e in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: festa - transumanza

TRANSUMANDO 2025: tradizioni e solidarietà a BRESSANVIDO Dal 26 settembre al 6 ottobre 2025 Bressanvido si veste a festa per la 27ª Festa della Transumanza, l’11ª edizione del Festival dell’Agricoltura e la Festa di Latterie Vicentine. Un’occasione unic - facebook.com Vai su Facebook

Alpen Fest a Livigno - Le vie del centro si animano con la sfilata delle mandrie, ornate di campanacci finemente intagliati e ... Secondo ilgiorno.it

Sagre, feste medievali e transumanze: gli eventi della tradizione nel weekend del 12, 13 e 14 settembre 2025 - Sagre tradizionali, ma anche rievocazioni storiche e feste contadine di fine estate: il fine settimana si preannuncia ricco di eventi tra folklore e sapori tipici regionali. Segnala siviaggia.it