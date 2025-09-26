Festa della Mortadella ' cancellata' dopo esposto anonimo
Festa della Mortadella annullata dopo un esposto anonimo. Succede a Cesa dove l’evento organizzato dal circolo “Buena Vista Social Club”, in programma sabato 27 settembre, è stato rinviato a data da destinarsi. A riferirlo sono gli stessi organizzatori. “Ciò è palesemente un atto di sabotaggio e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: festa - mortadella
