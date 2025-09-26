Festa del Racconto Platea di grandi autori per oltre 60 eventi

di Maria Silvia Cabri È attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita: dall’1 al 5 ottobre ritorna in quattro Comuni della provincia di Modena, ossia Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, la Festa del Racconto, nella sua XX edizione, per celebrare l’arte della narrazione, dalla storia all’attualità. Qui il racconto si manifesta in tutte le sue forme, scritte e orali, in musica e per immagini, come genere letterario e come occasione per condividere storie. Grazie all’ideazione di Sonia Folin, l’edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley, Marcello Fois e molti altri: oltre 60 eventi per condividere il patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti dedicati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa del Racconto. Platea di grandi autori per oltre 60 eventi

