Festa dei nonni 2025 | il 2 ottobre apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia e non solo

Milano, 26 settembre 2025 – Giovedì 2 ottobre per la “Festa dei nonni” la Regione apre il 39esimo piano di Palazzo Lombardia dalle 16:30 alle 18:30. Nonni e nipoti potranno celebrare insieme questa ricorrenza. La "Festa dei Nonni" è stata istituita con la Legge 159 del 31 luglio 2005 e si celebra il 2 ottobre, giorno dedicato agli 'Angeli custodi'. "Vogliamo rendere omaggio e festeggiare una figura fondamentale per la nostra comunità. I nonni sempre più preziosi e indispensabili per la gestione della famiglia e per la cura che riservano ai nipoti sono la testimonianza di saggezza e di valori che dobbiamo saper tramandare", sottolinea l'assessore regionale alla Famiglia, Elena Lucchini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

