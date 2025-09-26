Ferrero Juventus, nessuna sorpresa per la massima carica: il suo lavoro diplomatico con FIGC e UEFA è stato apprezzato da Elkann. Nessun ribaltone, nessuna sorpresa. Nel grande riassetto societario che sta prendendo forma in casa Juventus, la poltrona più importante, quella del presidente, non dovrebbe cambiare proprietario. Secondo quanto riportato da Tuttosport, salvo clamorose evoluzioni dell’ultima ora nel Consiglio di Amministrazione in corso oggi, Gianluca Ferrero continuerà nella sua posizione e sarà confermato alla guida del club. Ferrero Juventus: la fiducia di Elkann e il lavoro dietro le quinte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ferrero Juventus, a rischio la presidenza? Ecco cosa filtra in vista del CdA e sulla possibile decisione di Elkann: il punto