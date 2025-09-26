Ferrari sogno mondiale a un passo Un inseguimento lungo 53 anni
Non accade da 53 anni: esattamente dal 1972, quando la 312 P del geniale Mauro Forghieri vinse dieci gare su dieci. Riuscirci con la Hypercar 499 ad oltre mezzo secolo di distanza, per giunta in casa della rivale Toyota!, avrebbe un sapore speciale. Anzi unico. Insomma, eccoci qua: domenica in Giappone si corre la 6 Ore del Fuji, penultima tappa del Mondiale Wec, che un tempo si chiamava Mondiale Marche o Prototipi. E la Ferrari è lì, ad un passo dalla grande impresa. Il pres. Sarebbe pure la prima gioia iridata per il presidente John Elkann. In carica dal 2018, il nipote di Gianni Agnelli ha fin qui accumulato solo delusioni con la Formula Uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
