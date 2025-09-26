Ferrari Hamilton salta i test al Mugello | resterà accanto al suo cane Roscoe finito in coma

Lewis Hamilton salterà i test “Pirelli” al Mugello con la Ferrari per restare vicino al suo cane (un bulldog di nome Roscoe), che è ricoverato in condizioni critiche a causa di una polmonite. Ad annunciarlo è stato lo stesso sette volte campione del mondo tramite un post su Instagram. L’annuncio di Hamilton. “Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante le visite il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a fargli riprendere il battito cardiaco e ora è in coma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrari, Hamilton salta i test al Mugello: resterà accanto al suo cane “Roscoe” finito in coma

