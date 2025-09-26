Ferrara in Jazz | Un cartellone straordinario
Tutto pronto per il 'Ferrara in Jazz 2025-2026'. Torna per la ventisettesima edizione la prima parte della rassegna, che è in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 21 dicembre al Torrione San Giovanni. Gli appuntamenti con inizio concerti alle 21.30, sono stati illustrati ieri nella residenza municipale sono intervenuti l'assessore comunale alla cultura, monumenti storici e civiltà Marco Gulinelli, il presidente dell'associazione culturale Jazz Club Ferrara Federico D'Anneo, il direttore artistico Ferrara In Jazz Francesco Bettini e la direttrice del dipartimento jazz del Conservatorio di Ferrara Marta Raviglia.
Sabato 22 marzo FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ore 21:30 LUX QUARTET Melford/Stephens/Dunston/Miller Myra Melford – pianoforte; Dayna Stephens – sassofoni; Nick Dunston – contrabbasso; Allison Miller – batteria, percus
