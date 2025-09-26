Fermati in auto e trovati con un machete tropicano

Latinatoday.it | 26 set 2025

Andava in giro con un machete di 50 centimetri ed è stato scoperto e denunciato dai carabinieri a Terracina. Un 20enne di Fondi è stato fermato e perquisito dai carabinieri dell'aliquota radiomobile che nella tarda serata di ieri, 25 settembre, sono intervenuti in seguito a una segnalazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

