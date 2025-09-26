Fermati in auto e trovati con un machete tropicano
Andava in giro con un machete di 50 centimetri ed è stato scoperto e denunciato dai carabinieri a Terracina. Un 20enne di Fondi è stato fermato e perquisito dai carabinieri dell'aliquota radiomobile che nella tarda serata di ieri, 25 settembre, sono intervenuti in seguito a una segnalazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: fermati - auto
Tremezzina, fermati con droga e coltello su un’auto rubata
Giovani spacciatori fermati a Catania: la droga era nascosta sotto il sedile dell’auto
Controlli della polizia, arrestati due pusher fermati con marijuana e cocaina nell'auto
Fermati a Dovera su un'auto a noleggio, espulsi quattro stranieri irregolari con vari precedenti - X Vai su X
Fermati a bordo di un'auto con il volto parzialmente coperto. Nel baule caschi, bastoni di plastica rigida, quattro spranghe di ferro, una mazza di legno e cinque petardi - facebook.com Vai su Facebook
Porto Sant'Elpidio, cerca di sfuggire ai controlli, ma la polizia gli trova un machete di mezzo metro sotto il sedile dell'auto - Cerca di sfuggire ai controlli, ma la polizia gli trova un machete di mezzo metro sotto il sedile dell'auto. Lo riporta msn.com
Girava in auto con un machete: denunciato 42enne - Un tunisino di 42 anni ed un pakistano di 28 sono stati denunciati dalla polizia della questura di Fermo, per i rispettivi reati di porto abusivo di armi e mancanza di documenti personali. Da msn.com