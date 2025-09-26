Ferentino festa della Contrada di Porta Montana
Si svolgerà il 26 settembre dalle ore 19 presso il piazzale di Collepero, la festa in musica, canzoni e gastronomia denominata “Porta Montana in festa” organizzata da Cristian “Pix” titolare dell’attività “Spasa” col patrocinio del Comune, Proloco e Regione Lazio per festeggiare la Contrada di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: ferentino - festa
Ferentino: boom di presenze alla 17 ^ edizione della “Festa d’Estate nel Rione S. Andrea
Una bella giornata di festa ieri. Il prelato ha attraversato il centro di Ferentino a cavallo della mula accompagnato dagli applausi della folla, prima di celebrare messa in Cattedrale. - facebook.com Vai su Facebook
Porta della Ripa vince festa dei Pugnaloni, nel Viterbese - Il gruppo Porta della Ripa vince l'edizione 2025 della festa dei Pugnaloni di Acquapendente, in provincia di Viterbo. ansa.it scrive