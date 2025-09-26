Ferentino festa della Contrada di Porta Montana

Si svolgerà il 26 settembre  dalle ore 19 presso il piazzale di Collepero, la festa in musica, canzoni e gastronomia denominata “Porta Montana in festa” organizzata da Cristian “Pix” titolare dell’attività “Spasa” col patrocinio del Comune, Proloco e Regione Lazio per festeggiare la Contrada di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

