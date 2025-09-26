Fenice orchestra contro la nomina di Venezi e pioggia di disdette | cosa sta succedendo
La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice ha scatenato una frattura profonda all’interno dello storico teatro veneziano. Nel giro di ventiquattr’ore dall’annuncio, gli orchestrali hanno inviato una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo la revoca dell’incarico, mentre dai foyer arrivano le prime disdette da parte di abbonati storici. Una protesta che mette in discussione non solo la scelta artistica, ma anche la gestione dell’istituzione. Per l’orchestra Venezi non ha il curriculum adatto. Teatro La Fenice di Venezia (Imagoeconomica). Nella nota ufficiale, i 91 professori e i 72 coristi denunciano che la nomina è stata appresa soltanto dalla stampa, in contrasto con gli impegni di trasparenza presi da Colabianchi sei mesi fa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: fenice - orchestra
Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice
Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente
L'orchestra della Fenice chiede la revoca dell'incarico a Beatrice Venezi
L’orchestra della Fenice contro la nomina a direttrice di Beatrice Venezi: «Persi abbonati, revocatela» - X Vai su X
Beatrice Venezi, l'orchestra si ribella: «Non può dirigere la Fenice, la nomina venga revocata» - facebook.com Vai su Facebook
"Gli abbonati scappano". L'Orchestra della Fenice contro la nomina della Venezi - Secondo gli orchestrali "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale". Lo riporta msn.com
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi - Stato di agitazione permanente al Teatro veneziano: contestata la scelta della direttrice musicale. Come scrive ilfattoquotidiano.it