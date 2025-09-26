Fenice orchestra contro la nomina di Venezi e pioggia di disdette | cosa sta succedendo

Lettera43.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice  ha scatenato una frattura profonda all’interno dello storico teatro veneziano. Nel giro di ventiquattr’ore dall’annuncio, gli orchestrali hanno inviato una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo la revoca dell’incarico, mentre dai foyer arrivano le prime disdette da parte di abbonati storici. Una protesta che mette in discussione non solo la scelta artistica, ma anche la gestione dell’istituzione. Per l’orchestra Venezi non ha il curriculum adatto.   Teatro La Fenice di Venezia (Imagoeconomica). Nella nota ufficiale, i 91 professori e i 72 coristi denunciano che la nomina è stata appresa soltanto dalla stampa, in contrasto con gli impegni di trasparenza presi da Colabianchi sei mesi fa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

fenice orchestra contro la nomina di venezi e pioggia di disdette cosa sta succedendo

© Lettera43.it - Fenice, orchestra contro la nomina di Venezi e pioggia di disdette: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: fenice - orchestra

Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice

Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente

L'orchestra della Fenice chiede la revoca dell'incarico a Beatrice Venezi

fenice orchestra contro nomina"Gli abbonati scappano". L'Orchestra della Fenice contro la nomina della Venezi - Secondo gli orchestrali "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale". Lo riporta msn.com

fenice orchestra contro nominaTeatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi - Stato di agitazione permanente al Teatro veneziano: contestata la scelta della direttrice musicale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Fenice Orchestra Contro Nomina