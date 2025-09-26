La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice ha scatenato una frattura profonda all’interno dello storico teatro veneziano. Nel giro di ventiquattr’ore dall’annuncio, gli orchestrali hanno inviato una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo la revoca dell’incarico, mentre dai foyer arrivano le prime disdette da parte di abbonati storici. Una protesta che mette in discussione non solo la scelta artistica, ma anche la gestione dell’istituzione. Per l’orchestra Venezi non ha il curriculum adatto. Teatro La Fenice di Venezia (Imagoeconomica). Nella nota ufficiale, i 91 professori e i 72 coristi denunciano che la nomina è stata appresa soltanto dalla stampa, in contrasto con gli impegni di trasparenza presi da Colabianchi sei mesi fa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fenice, orchestra contro la nomina di Venezi e pioggia di disdette: cosa sta succedendo