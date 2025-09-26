Fenice in rivolta 300 lavoratori dicono no alla Venezi Mobilitazioni voltantinaggi e scioperi
Trecento contro uno. Tutti i lavoratori della Fenice – compresi i novanta professori d’orchestra che ieri avevano già alzato la voce – hanno votato all’unanimità un comunicato che chiede la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Un “no” compatto, che trasforma la protesta in una rivolta di massa. L’Assemblea generale di tutte le maestranze del Teatro La Fenice Di Venezia riunitasi questa mattina in assemblea ha confermato la presa di posizione dell’assemblea degli orchestrali di ieri pomeriggio e ha dichiarato lo stato di agitazione permanente. Quindi solidarietà piena ai colleghi dell’orchestra, dunque, e un messaggio diretto per il Sovrintendente, per il Consiglio di indirizzo e per il sindaco perché: “La nomina è avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
