Femminicidio Cinzia Pinna Ragnedda cambia ancora versione | Parlava di Satana I dubbi sullo stupro | cosa non torna nella confessione

La versione di Emanuele Ragnedda continua a cambiare. Il delitto è passato da assassinio di Cinzia Pinna a istinto di autodifesa di fronte a una tentata aggressione fino a omicidio per paura: «A un certo punto ha iniziato a parlare di Satana, è andata in cucina e ha preso un coltello. Mi ha ferito di striscio a un braccio. Allora ho afferrato la pistola che si trovava su un mobile e ho sparato. Tre colpi, e lei è caduta sul divano ». L’imprenditore sardo ha parlato così di fronte agli inquirenti, che hanno convalidato il fermo in relazione alla 32enne scomparsa lo scorso 11 settembre a Palau e ritrovata cadavere in una delle tenute del rampollo della famiglia vinicola. 🔗 Leggi su Open.online