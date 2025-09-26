Femminicidio Cinzia Pinna nella mente del killer Il brindisi dopo l’orrore | così si è autoassolto

Cagliari, 26 settembre 2025 – Cinzia Pinna, trentatré anni, una vita normale e fiera, un lavoro in un locale, l’uscita a fine turno come milioni di donne. Poi il buio. Ad ogni modo, non è solo a lei che dobbiamo rivolgere lo sguardo mentre ricostruiamo ciò che è accaduto. Nei video promozionali dei suoi vigneti Emanuele Ragnedda appare come un uomo elegante e posato, voce calma, gesti composti. Il classico esempio di mimetismo sociale, costruire una facciata di valori e rispettabilità, recitare persino la preghiera in sardo per accreditarsi come custode della tradizione. Dietro quella immagine impostata di successo si è consumata un’altra verità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

