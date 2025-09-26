Femminicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda dice di aver sparato per difendersi | c' era polvere bianca in casa

Investigatori al lavoro per ricostruire dinamica e movente del femminicidio di Cinzia Pinna: la versione di Emanuele Ragnedda.

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Femminicidio Cinzia Pinna: versione di Ragnedda e nuovi misteriosi dettagli nella villa - La comunità sotto shock mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi di una tragedia ancora oscura. Riporta notizie.it

Femminicidio in Gallura, si cercano effetti personali di Cinzia - Sono ore cruciali per gli investigatori che stanno lavorando da mercoledì 24 settembre alla ricerca di indizi e degli oggetti personali di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa la sera dello s ... Lo riporta ansa.it