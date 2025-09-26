Femminicidio Cinzia Pinna convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda
Contestati i reati di omicidio volontario aggravato dall'uso di arma comune da sparo e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il #femminicidio non è commesso da disgraziati anonimi, ma anche da persone di successo, come Ragnedda che prima massacra la povera Cinzia Pinna e poi vola dalla mamma in elicottero. La violenza di genere è il crimine più interclassista, intergenerazio - X Vai su X
Può una donna, rimasta vittima di un feroce femminicidio, valere meno di una bottiglia di vino da 1500 euro? Cinzia Pinna è stata uccisa due volte in queste settimane: prima fisicamente e poi cancellando la sua storia. In queste ore stiamo assistendo sui gio - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cinzia Pinna, proseguono le indagini: si cercano effetti personali - Nel mentre, si attende l'udienza di convalida dell'arresto di Emanuele Ragnedda, l'imprenditore che ha confessato l'uccisione di Cinzia Pinna ... Secondo cagliaripad.it
Femminicidio in Gallura, nel pomeriggio udienza convalida fermo - È stata fissata per questo pomeriggio nel tribunale di Tempio Pausania, l'udienza di convalida del fermo di Emanuele Ragnedda, il 41enne imprenditore vitivinicolo di Arzachena reo confesso dell'omicid ... Da msn.com