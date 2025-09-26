Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 27 settembre (ore 12.30) affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) dopo aver sconfitto Ucraina, Argentina e Belgio con il massimo scarto: riuscirà la grande magia contro i biancorossi per meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Bulgaria-Cechia? Si tratta di un nuovo capitolo della classifica della pallavolo dopo la finale dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri) e le finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025 (vinte dai biancorossi). 🔗 Leggi su Oasport.it

Fefé De Giorgi: "Con la Polonia bisogna essere smart: il servizio incide, mantenere la ricezione"