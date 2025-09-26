Federico Morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l’incidente donati gli organi

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 26 settembre 2025 - Una vita spezzata. Una vita interrotta ad appena 29 anni quella di   Federico Morvillo.   Un giovane operaio proveniente dal cuore della Valconca, dalla frazioncina di Trarivi di Montescudo: da un paese straziato dalla tragedia di Federico. Morvillo, operaio che lavorava per una ditta di Chiesanuova a San Marino, è morto nella notte a seguito delle gravissime ferite riportate dopo un incidente con il proprio scooter in cui era rimasto coinvolto nel pomeriggio di domenica scorsa. Quattro giorni agonia, di lotta per la vita a cui però Federico non è sopravvissuto aprendo immediatamente una voragine nei cuori di chi conosce da una vita quel "ragazzo di paese sempre allegro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

federico morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l8217incidente donati gli organi

© Ilrestodelcarlino.it - Federico Morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l’incidente, donati gli organi

In questa notizia si parla di: federico - morvillo

federico morvillo muore 29Federico Morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l’incidente, donati gli organi - E’ deceduto nella notte a seguito delle gravissime ferite riportate dopo lo schianto in scooter in cui era rimasto coinvolto nel pomeriggio di domenica. Scrive msn.com

federico morvillo muore 29Non c’è l’ha fatta Federico Morvillo ricoverato a Cesena dopo un violento incidente - Dopo quattro giorni di agonia è morto Federico Morvillo, 29 anni, vittima di un violento incidente stradale nel pomeriggio di domenica 21 settembre. Da chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Federico Morvillo Muore 29