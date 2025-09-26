Federico Morvillo muore a 29 anni 4 giorni dopo l’incidente donati gli organi

Rimini, 26 settembre 2025 - Una vita spezzata. Una vita interrotta ad appena 29 anni quella di Federico Morvillo. Un giovane operaio proveniente dal cuore della Valconca, dalla frazioncina di Trarivi di Montescudo: da un paese straziato dalla tragedia di Federico. Morvillo, operaio che lavorava per una ditta di Chiesanuova a San Marino, è morto nella notte a seguito delle gravissime ferite riportate dopo un incidente con il proprio scooter in cui era rimasto coinvolto nel pomeriggio di domenica scorsa. Quattro giorni agonia, di lotta per la vita a cui però Federico non è sopravvissuto aprendo immediatamente una voragine nei cuori di chi conosce da una vita quel "ragazzo di paese sempre allegro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

