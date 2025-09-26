Federico Chiesa è stato riammesso in lista dal Liverpool Il punto

Federico Chiesa torna nella Lista A del Liverpool: ufficiale il via libera della UEFA La UEFA ha approvato la richiesta del Liverpool per reintegrare Federico Chiesa nella Lista A per la fase a gironi della Champions League. L’attaccante italiano prenderà il posto di Giovanni Leoni, recentemente infortunatosi, e sarà subito disponibile per la delicata trasferta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Federico Chiesa è stato riammesso in lista dal Liverpool. Il punto

