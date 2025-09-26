Busto Arsizio (Varese) – Infezione provocata dal virus West Nile con una puntura di zanzara: è ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio in condizioni gravi un anziano di 80 anni. L’ottantenne, residente a Carnago, è arrivato al pronto soccorso bustese con febbre e in stato soporifero. Il sospetto che potesse trattarsi di un caso di West Nile, quindi immediati gli approfondimenti, la conferma è arrivata ieri pomeriggio dal Sacco di Milano dove sono stati inviati i campioni da analizzare. La diagnosi è di encefalite da West Nile che sta causando all’anziano problemi neurologici, il paziente è stato quindi trasferito nel reparto di Malattie infettive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Febbre e stato soporifero: per un 80enne di Carnago la diagnosi è encefalite da West Nile