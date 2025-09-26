FdI Sara Kelany inchioda Elly Schlein | Come il capetto di un collettivo al liceo
Mentre nelle nostre città divampa la guerriglia dei pro-Pal che - per citare un esempio - hanno messo a ferro e fuoco le stazioni ferroviarie, i parlamentari dell'opposizione hanno inscenato uno spettacolino che però non fa ridere nessuno. I vari esponenti di Pd, Avs e M5s hanno "occupato" la Camera, con alcuni deputati che si sono addirittura seduti per terra. Come se fosse un sit-in di un'Ultima generazione qualsiasi. Ed Elly Schlein? La segretaria dem si è costruita questo ruolo da rappresentante studentesca che, a dir la verità, le calza a pennello. "Se Elly Schlein volesse essere considerata una leader in grado di governare un giorno l'Italia - ha commentato la responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia Sara Kelany sui social -, dovrebbe prendere per le orecchie i suoi parlamentari partiti a bordo della Flotilla e dirgli di tornare a casa, smettendola di mettere a repentaglio la propria sicurezza e di costringere i nostri saldati a fare la loro scorta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sara - kelany
Lotta alla mafia, Sara Kelany (FdI): “Oggi la vera emergenza mondiale è il contrasto alle droghe”
Appuntamento in Piazza con l'on. Sara Kelany
Sara Kelany, l'affondo su Fratoianni: "Ha insultato milioni di italiani"
Sara Kelany: "Era evidente che la #flotilla non sarebbe mai riuscita a portare aiuti umanitari" Cosa ne pensate? #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - X Vai su X
Al via il primo congresso di Fratelli d’Italia in provincia di Gorizia. Una sala gremita con l’on Sara Kelany per confrontarci su cosa abbiamo fatto e su cosa possiamo fare in materia di politiche migratorie e quali ricadute per il territorio gradiscano da tanti anni sc - facebook.com Vai su Facebook
"Chi glielo ha detto?", "Le sigarette...". Scontro in diretta tv tra la deputata FdI e il giornalista - L'accusa della penna di Repubblica Pucciarelli e la presa di posizione della Kelany ... Come scrive msn.com
Piazze per la Palestina per FdI “città messe a ferro e fuoco”. Kelany: “C’è stata volontà di mettere in difficoltà la nazione” - Kelany: "Volontà di mettere in difficoltà la nazione" ... Riporta ilfattoquotidiano.it