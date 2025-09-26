FdI | Sabato e domenica a Nemi la convention ‘Il Giusto Sentiero’ di Luciano Ciocchetti

Cdn.ilfaroonline.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemi, 26 settembre 2025 – “Ancora una volta sarà lo splendido borgo di Nemi ad ospitare la terza edizione della convention ‘ Il giusto sentiero ’. Il successo delle scorse edizioni mi ha convinto della bontà di questa iniziativa che insieme alla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia ripropongo in questo fine settimana. Due giorni di confronto e dibattito politico aperto e dinamico, con un programma intenso, a 360 gradi, con tantissimi ospiti e invitati, tra sindaci, consiglieri regionali, comunali e metropolitani, assessori regionali, deputati, viceministri e ministri che si alterneranno tra sabato pomeriggio e domenica mattina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabato - domenica

Musei Civici Velletri. In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole due eventi previsti per Sabato 12 e Domenica 13 Luglio

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto

Italia, weekend tra pioggia e sole: sabato instabile, domenica più serena

fdi sabato domenica nemiFdI: sabato 27 e domenica 28 settembre torna a Nemi la Convention ‘Il giusto sentiero’ di Luciano Ciocchetti - Torna l’appuntamento con “Il Giusto Sentiero”, evento ideato e promosso da Luciano Ciocchetti, e organizzato insieme alla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia. Segnala adnkronos.com

fdi sabato domenica nemiNemi ospita la convention di FdI “Il Giusto Sentiero”, Edy Palazzi: «Due giornate di confronti e dibatti» – 27, 28 Settembre - A Nemi arriva “Il Giusto Sentiero”, due giorni di politica, cultura e futuro dei giovani, fissati per le giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre ... Si legge su castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Sabato Domenica Nemi