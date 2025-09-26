FdI | Sabato e domenica a Nemi la convention ‘Il Giusto Sentiero’ di Luciano Ciocchetti

Nemi, 26 settembre 2025 – “Ancora una volta sarà lo splendido borgo di Nemi ad ospitare la terza edizione della convention ‘ Il giusto sentiero ’. Il successo delle scorse edizioni mi ha convinto della bontà di questa iniziativa che insieme alla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia ripropongo in questo fine settimana. Due giorni di confronto e dibattito politico aperto e dinamico, con un programma intenso, a 360 gradi, con tantissimi ospiti e invitati, tra sindaci, consiglieri regionali, comunali e metropolitani, assessori regionali, deputati, viceministri e ministri che si alterneranno tra sabato pomeriggio e domenica mattina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

