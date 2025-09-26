FC 26 SBC World Tour England ’66 Challenge | Pacchetto Raro in Regalo!

È il momento di una SBC lampo per commemorare una data storica del calcio inglese! La sfida “World Tour England ’66 Challenge” è disponibile solo per 3 giorni e ti offre la possibilità di ottenere un pacchetto di valore con un investimento minimo. Requisiti della Sfida. Per sbloccare il tuo premio, dovrai scambiare una rosa con questi requisiti molto accessibili: Inghilterra: Minimo 1 giocatore inglese.. Club in rosa: Massimo 3 club diversi.. Oro: Minimo 2 giocatori Oro.. Rari: Minimo 5 giocatori Rari.. Valutazione squadra: Minimo 70 OVR.. Intesa totale: Minimo 25.. Analisi QualitàCosto. Questa SBC offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

