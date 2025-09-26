È il momento di rafforzare il tuo centrocampo con uno specialista della mediana! La SBC di Martín Zubimendi Pilastri 86 OVR è ora disponibile e ti offre un centrocampista difensivo (CDM) con ottime capacità di impostazione. Con una Difesa 86 e Passaggio 83, Zubimendi è un muro davanti alla difesa, ma è anche capace di dettare i tempi di gioco. Le sue 4 stelle per il Piede Debole e la sua versatilità (può giocare anche come CM) sono un grande vantaggio. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Regista arretrato lo rende il punto di partenza perfetto per ogni azione offensiva della tua squadra. Le 5 Sfide per Sbloccare Zubimendi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Pilastri Zubimendi: Il Metronomo di Centrocampo è Qui!