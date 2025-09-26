FC 26 SBC Aggiornamento TOTW
Ecco una guida completa dedicata alla SBC “ Aggiornamento TOTW ” disponibile in Ultimate Team su EA FC 26. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Aggiornamento TOTW. Sfide: 1. Premio: 1x Pacchetto ogg. gioc. TOTW 1-2 Non scambiab.. Ripetibile: NO. Scadenza: ogni 7 giorni. 4-3-3. Valutazione squadra: min 84. Giocatori con TOT minimo 85: min. 1. Ricordiamo che EA Sports FC 26 è disponibile in tutto il mondo dal 26 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One e PC. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 19 settembre. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Il primo aggiornamento della stagione è ora disponibile! Ecco le principali novità apportate nel gameplay! L'update è disponibile al download su console e PC! Novità interessanti o meno? Discutiamone nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
