FC 26 Obiettivo Pilastri | Sblocca Darlington Nagbe e Domina il Centrocampo!

Imiglioridififa.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il momento di aggiungere un altro Pilastro alla tua squadra, questa volta dal centrocampo! L’obiettivoPilastri: Darlington Nagbe” ti permette di sbloccare il versatile centrocampista (CM) con 83 OVR. Hai 7 giorni per completare 4 sfide su 5 e aggiungere Nagbe alla tua rosa. Il Premio Principale: Darlington Nagbe. Darlington Nagbe (83 OVR): Un centrocampista molto equilibrato (può giocare anche come CDM) con ottime statistiche di gestione palla: DRI 84, VEL 80, PAS 80 e FIS 80. Perfetto per legare il gioco e supportare sia la difesa che l’attacco.. Le 5 Sfide da Completare (Solo 4 Necessarie!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

