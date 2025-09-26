FC 26 Obiettivo Pilastri | Sblocca Darlington Nagbe e Domina il Centrocampo!
È il momento di aggiungere un altro Pilastro alla tua squadra, questa volta dal centrocampo! L’obiettivo “Pilastri: Darlington Nagbe” ti permette di sbloccare il versatile centrocampista (CM) con 83 OVR. Hai 7 giorni per completare 4 sfide su 5 e aggiungere Nagbe alla tua rosa. Il Premio Principale: Darlington Nagbe. Darlington Nagbe (83 OVR): Un centrocampista molto equilibrato (può giocare anche come CDM) con ottime statistiche di gestione palla: DRI 84, VEL 80, PAS 80 e FIS 80. Perfetto per legare il gioco e supportare sia la difesa che l’attacco.. Le 5 Sfide da Completare (Solo 4 Necessarie!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: obiettivo - pilastri
FC 26 Obiettivo Amichevoli Pilastri: Sblocca Arnau Martínez e Rafforza le Tue Fondamenta!
? Con il cardiologo Nicola Triglione scopriamo i pilastri di un cuore sano Obiettivo Salute Weekend #cuore #prevenzione #salute https://radio24.ilsole24ore.com/programmi/obiettivo-salute-weekend… - X Vai su X
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - Il castello dell infinito Dopo l'allenamento degli Hashira, Tanjiro e i Pilastri vengono teletrasportati da Muzan Kibutsuji nell'Infinity Castle, la fortezza demoniaca dove si svolgerà lo scontro finale per l'umanità, con l'obiettivo - facebook.com Vai su Facebook
EA Sports FC 26 Recensione: si conferma un gran gioco di calcio, pur con i suoi limiti - Siamo pronti, dopo giorni di prova, a dare il nostro giudizio definitivo su EA Sports FC 26, analizzando il duplice gameplay e l'offerta contenutistica. Riporta everyeye.it
EA Sports FC 26 si sdoppia per far contenti tutti gli appassionati di calcio - Il titolo piu atteso dai fan va in gol con una novita importante e debutta su Nintendo Switch 2: la recensione ... Si legge su msn.com