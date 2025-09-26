FC 26 Obiettivo Amichevoli Pilastri | Sblocca Arnau Martínez e Rafforza le Tue Fondamenta!
È il momento di scendere in campo nella nuova Amichevole Live! L’obiettivo “Amichevoli Pilastri” è disponibile per un periodo molto limitato (solo 3 giorni) e ti offre l’opportunità di sbloccare il difensore versatile Arnau Martínez Pilastri 84 OVR. Devi completare 4 sfide su 6 all’interno dell’evento Amichevoli Live “Pilastri classico” per ottenere questa preziosa carta. Il Premio Principale: Arnau Martínez. Arnau Martínez (84 OVR): Un difensore incredibilmente versatile, capace di giocare come RB, CB, RM e RW. Con VEL 85, DIF 80 e PAS 81, è un’ottima aggiunta di fascia o un jolly difensivo.. Le 6 Sfide da Completare (Solo 4 Necessarie!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
