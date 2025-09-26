FC 26 Evoluzione Pressione Inesauribile | Energia Infinita per la Tua Squadra! Relentless Pressure

È il momento di migliorare la resistenza dei tuoi giocatori! L’evoluzione “Pressione Inesauribile” ti offre la possibilità di aggiungere l’utilissimo Stile di Gioco Inesauribile al tuo giocatore, permettendogli di mantenere alta l’intensità e la pressione per tutta la partita. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità per i giocatori che vogliono aumentare la longevità in campo di un difensore o un centrocampista non raro. Valutazione generale massima: 82. Numero stili di gioco massimo: 4. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

