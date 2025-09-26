Rafforza il cuore della tua squadra con l’evoluzione “Connessione Completa”! Questa EVO è studiata per trasformare il tuo Centrocampista Centrale (CC) in un giocatore completo, in grado di legare la difesa all’attacco con passaggi precisi e un controllo di palla superiore. Hai 21 giorni per completare questa Evoluzione a pagamento. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è perfetta per i giocatori CC non rari con un buon potenziale di crescita: Posizione: CC (Centrocampista Centrale). Valutazione generale massima: 83. Numero stili di gioco massimo: 5. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione "Connessione Completa": Il Tuo Centrocampo Box-to-Box! (Complete Connection)