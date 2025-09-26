Fbi incriminato l’ex direttore Comey che indagò su Trump per il Russiagate

Washington, 26 settembre 2025 – "Una persona molto corrotta che ha gettato un'ombra sull'intera nazione". Così, in un’intervista a Fox News Digital, Donald Trump ha definito l'ex direttore dell'Fbi James Comey che indagò su di lui nell’inchiesta Russiagate e che ora è incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione alla giustizia. Un’incriminazione che giunge dopo la pressioni esercitate dallo stesso presidente statunitense, il quale, pochi giorni fa, aveva sollecitato l'Attorney General, Pam Bondi, ad adottare misure contro i suoi nemici politici. Ora, dunque, il tycoon ora festeggia scrivendo "giustizia in America" sul suo social Truth e definendo Comey una delle persone peggiori con cui gli Stati Uniti si siano mai confrontati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fbi, incriminato l’ex direttore Comey che indagò su Trump per il Russiagate

In questa notizia si parla di: incriminato - direttore

Incriminato l'ex direttore dell'Fbi James Comey, chi è e perché era sulla lista nera di Trump

L'ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per la prima volta nella storia. Indagò sul Russiagate

Usa, incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey

L’ex direttore FBI James Comey poco dopo essere stato incriminato con accuse politicizzate: "Sappiamo da anni che opporsi a Donald Trump ha un prezzo... Non vivremo in ginocchio... La paura è lo strumento di un tiranno. Io non ho paura... Sono innocente - X Vai su X

L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato: un gran giurì ha dato il via libera a due capi d'accusa nei suoi confronti, uno su dichiarazioni false, l'altro su ostruzione alla giustizia. Donald Trump festeggia: "giustizia in America", ha scritto sul suo social - facebook.com Vai su Facebook

L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato incriminato - Indagò sulle influenze russe nelle presidenziali del 2016: la decisione è stata interpretata come l'ennesimo tentativo di Trump di punire quelli che considera suoi nemici ... Come scrive ilpost.it

James Comey incriminato in Usa, chi è l'ex capo dell'Fbi e perché è sulla lista nera di Donald Trump - Negli Stati Uniti è stato incriminato l'ex direttore dell'Fbi James Comey: quali sono le accuse e perché è sulla lista nera di Donald Trump ... Si legge su virgilio.it