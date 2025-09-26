Fausto Leali e Franco Simone si uniscono in duetto nel singolo Solamente tú (Io amo – spanish version ). Due tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana, Fausto Leali e Franco Simone, si uniscono in un duetto straordinario che promette di emozionare il pubblico. È disponibile da venerdì 26 settembre il nuovo singolo, Solamente tú (Io amo – spanish version ) una collaborazione che celebra il talento, l’amicizia e la storia di due grandi artisti. Questo singolo è un tributo non solo agli interpreti, ma anche ai suoi autori: il compositore Franco Fasano, e i compianti Italo Ianne e Toto Cutugno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Fausto Leali e Franco Simone Solamente tú (Io amo – spanish version)