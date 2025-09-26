Fausto Leali e Franco Simone Solamente tú Io amo – spanish version

Fausto Leali  e  Franco Simone si uniscono in duetto nel singolo Solamente  tú  (Io amo –  spanish   version ). Due tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana,  Fausto Leali  e  Franco Simone, si uniscono in un duetto straordinario che promette di emozionare il pubblico. È disponibile da  venerdì 26 settembre  il nuovo singolo, Solamente  tú  (Io amo –  spanish   version ) una collaborazione che celebra il talento, l’amicizia e la storia di due grandi artisti. Questo singolo è un tributo non solo agli interpreti, ma anche ai suoi autori: il compositore  Franco Fasano, e i compianti  Italo  Ianne  e  Toto Cutugno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

