Fatto a pezzi e messo in un sacco confessa il cuoco fermato | Voleva indietro i soldi

È stato Shuryn Dmytro, 33 anni, ex collega e amico, ad ammettere di aver ucciso e fatto a pezzi il 21enne Bala Sagor, trovato morto in un sacco abbandonato a Spoleto. Dopo l’arresto, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, l’uomo ha confessato tutto durante l’interrogatorio di garanzia. La confessione davanti al giudice. Davanti al gip Maria Silvia Festa, Dmytro ha ammesso le proprie responsabilità: «L’ho ucciso io. Voleva indietro i soldi che mi aveva prestato, abbiamo litigato e l’ho colpito con una coltellata», avrebbe raccontato. Secondo la ricostruzione fornita dall’indagato, il delitto risale alla mattina del 18 settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

