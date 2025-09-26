Farioli già idolo dei tifosi del Porto | avvio clamoroso ha vinto tutte le partite giocate finora
Francesco Farioli è partito a razzo sulla panchina del Porto: 7 vittorie su 7 per il 36enne tecnico toscano in questo clamoroso avvio di stagione, l'ultima al 93' in Europa League in casa del Salisburgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: farioli - idolo
Farioli già idolo dei tifosi del Porto: avvio clamoroso, ha vinto tutte le partite giocate finora - Francesco Farioli è partito a razzo sulla panchina del Porto: 7 vittorie su 7 per il 36enne tecnico toscano in questo clamoroso avvio di stagione, l'ultima ... Riporta fanpage.it