Fara Gera d' Adda Bergamo donna non vedente salva l' anziana madre dal rogo in casa
La figlia, dopo aver sentito odore di bruciato, ha dato subito l'allarme. Ingenti i danni, ma nessun ferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cantiere irregolare a Fara gera d’Adda: mancanza di sicurezza e ponteggi non conformi, sette denunce
